Nach Abschied von Sportchef Gottwald: Bekommt der Titans-Coach jetzt eine Doppel-Funktion?

"Nein, selbstverständlich nicht", beschwichtigt Born. "Ich bin mit 'Fabo' in engem Austausch. Wir führen verschiedenste Gespräche, wie wir uns aufstellen. Ich bin optimistisch, dass wir das in den nächsten zwei bis drei Wochen über die Bühne bekommen."

"Wir tauschen uns intern zu verschiedenen Ansätzen aus und hoffen, dass wir die Gespräche zeitnah abschließen können", so der kaufmännische Geschäftsführer der Titans.

Michael Born (56) ist in ständigem Austausch mit Cheftrainer Fabian Strauß. © Lutz Hentschel

Wie eine Lösung aussehen könnte, darüber hüllt sich der 56-Jährige in Schweigen. Gut möglich aber, dass Strauß künftig noch mehr Verantwortung übernehmen und in einer Art Doppelrolle fungieren könnte - sofern er denn will.

Bereits bei den vergangenen Transfers lief grundsätzlich viel über den Coach. Born: "Die wichtigste Personalie ist in jedem Klub der Trainer und deswegen führen wir mit 'Fabo' auch entsprechende Gespräche."

Allerdings kommt in den Markt so langsam Bewegung. Eine erneute Play-off-Teilnahme würden Spieler, Trainer, aber auch den Verein noch deutlich attraktiver dastehen lassen.

Zunächst müssen sie aber erreicht werden. Darauf liegt beim Tabellenneunten aktuell der Fokus. "Wir haben noch ein sportliches Ziel, da gilt unsere vollste Konzentration drauf. Noch einmal Play-offs zu spielen, das wäre schon eine großartige Geschichte", gibt Born zu.

"Klar sind das auch zusätzliche Einnahmen. Es wäre für den Verein eine Auszeichnung, wenn wir das noch einmal schaffen würden."