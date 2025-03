"Nicht verhauen lassen!": Titans müssen doppelt auswärts ran

Dresden - Schon wieder ein Doppelspieltag, schon wieder auswärts ... Der letzte ist für die Dresden Titans erst knapp einen Monat her. Immerhin verlief der mit Siegen in Bochum und Düsseldorf überraschend erfolgreich.

Im Hinspiel schickten Koen Sapwell (25, l.) und Co. Trier mit 89:82 nach Hause. © Lutz Hentschel

Denn mit Punkten in Bochum war nicht unbedingt zu rechnen, ähnlich ist die Konstellation Freitagabend (19.30 Uhr) in Trier und am Sonntag (17.30 Uhr) in Karlsruhe.

Die Gladiators aus Trier sind Tabellenzweiter, die Lions liegen auf Platz zwölf, direkt hinter den Titans.

"In Trier wird es eine schöne Atmosphäre. Wir dürfen uns nicht verhauen lassen, sondern müssen die ganze Zeit Basketball spielen wollen. Offenes Visier und dann geht es los. Sonntag in Karlsruhe ist für uns ein wichtiges Spiel. Da sollten wir eigentlich einen festen Sieg einfahren", macht Fabian Strauß (32) klar.

Das Wochenende wird für die Elbriesen "richtungsweisend", sagt der Coach. Denn immerhin ist Play-off-Platz acht, um den sich vier Teams streiten, nur zwei Siege entfernt. Strauß: "Wenn man ein Profi-Team ist, will man jedes Spiel gewinnen. Wir wollen Trier schon überraschen!" - so wie beim Sieg im Hinspiel.