Titans müssen eine offene Rechnung begleichen

Dresden - Am heutigen Sonntag (16 Uhr) empfangen die Dresden Titans die Karlsruhe Lions in der Margon Arena. Und mit denen haben die Basketballer aus der Landeshauptstadt noch eine Rechnung offen!

Können sich Grant Teichmann (27, v.) & Co. gegen die Lions behaupten? © Lutz Hentschel

Rückblende: Am 14. Oktober reisten bis dato in vier Spielen noch ungeschlagene Titanen zu den sieglosen Lions nach Baden-Württemberg.

Drei Viertel lang sah es nach dem fünften Sieg hintereinander aus. Doch ein schwacher Schlussabschnitt und jede Menge Unkonzentriertheiten brachten Karlsruhe den ersten Saisonsieg.

Zehn sind seitdem dazugekommen. Mit elf Siegen stehen die Lions auf einem Play-off-Platz in der ProA, die Titans rangieren im Mittelfeld.

Denn noch immer kosten sie viele Unkonzentriertheiten so einige Punkte. Zuletzt sogar dreimal in Folge.

Nach drei Niederlagen hintereinander müssen endlich wieder zwei Punkte her, will man in ruhigen Fahrwassern bleiben und im Rennen um die Play-off-Plätze Schritt halten. Logisch also, dass es gegen Karlsruhe über 40 Minuten eine konzentrierte Leistung braucht. Helfen soll dabei Casey Benson (28). Der US-Amerikaner wurde kurzfristig für den noch immer verletzten Topscorer Grayson Murphy verpflichtet.

"Um gegen Karlsruhe erfolgreich spielen zu können, darf man ihnen kaum zweite Chancen am Brett geben", erklärt Titans-Coach Fabian Strauß (30). "Zudem muss man sie dazu zwingen, im Halbfeld zu spielen, da Spieler wie Bakary Dibba, Garai Zeeb und O‘Showen Williams im Fastbreak kaum zu stoppen sind."