Freundin stellt Kommentator auf Instagram bloß: Fremdgeh-Drama in der NBA

San Antonio (USA) - Dieser Kommentator kannte sich mit dem Team ganz offenbar etwas zu gut aus! Jacob Tobey begleitete rund zwei Jahre die Spiele der San Antonio Spurs als teameigene Live-Stimme, wie es in der NBA üblich ist. Nun ist er seinen Job allerdings los. Eine Affäre mit der Schwester eines Spielers soll dafür verantwortlich sein.

Die Schwester von Guard Lindy Waters III (28, l.) soll im Zentrum eines Fremdgeh-Skandals bei den San Antonio Spurs stehen. © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie die Franchise aus dem US-Bundesstaat Texas gegenüber dem lokalen Fernsehsender "KSAT 12" bestätigte, ist der junge Kommentator nicht länger Teil der Organisation.

Vorausgegangen waren der Trennung zunächst ein paar skurrile Beiträge auf dem Instagram-Profil des Spurs-Mitarbeiters.

Dort schrieb Tobey in seiner Story vermeintlich selbst zu einem Foto mit einer Frau: "Das ist seit sechs Jahren meine Freundin. Aber ich habe sie mit Loren Waters betrogen. Folge mir ruhig weiter, Loren Waters, wenn du denkst, dass ich ein guter Typ bin, aber das bin ich wirklich nicht."

Laut "Front Office Sports" handelt es sich bei der genannten Loren Waters um die Schwester von San Antonios Shooting Guard Lindy Waters III (28). Demnach soll sich die bisherige Partnerin des TV-Kommentators Zugang zu dessen Account verschafft und die Affäre mit dem Familienmitglied des Basketballers auf diesem Weg an die Öffentlichkeit getragen haben.

Ein weiterer Story-Post soll den Spurs-Angestellten mit Waters in einer Fotobox zeigen, auf den Bildern küssen sich beide. "Ich und das neue Mädchen, Loren Waters", stand darunter.