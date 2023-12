17. Sieg in Folge! Niners Chemnitz fegen im Europe Cup Italiener vom Parkett

Chemnitz - Die Niners Chemnitz gewinnen zum 17. Mal in Folge und starten mit einem überzeugenden Auftritt in die zweite Gruppenphase des FIBA Europe Cups. Gegen das italienische Traditionsteam Itelyum Varese feierten die Sachsen am Mittwochabend einen souveränen 109:85 (62:41)-Heimsieg.