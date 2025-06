Abgang mit Knalleffekt: Niners-Leitwolf Lansdowne macht via Instagram Schluss!

Chemnitz - Das ist ein Abgang mit Knalleffekt! Die Niners Chemnitz und Routinier DeAndre Lansdowne (36) gehen getrennte Wege. Der 36 Jahre alte US-Amerikaner gab seinen Abschied nach zwei Jahren bei den Sachsen am Dienstag per Instagram bekannt.

Alles in Kürze

Lansdowne weiter: "Ich bin stolz darauf, was ich jeden Tag gegeben habe und was wir erreicht haben. Und ich werde das dorthin mitnehmen, wo es jetzt weitergeht."

"Einmal Chemnitz, immer Chemnitz", schrieb Lansdowne unter seine bei Instagram veröffentlichten Abschiedsworte. Warum er dennoch wechselte, begründete er so: "Mir wurde im Laufe der Saison immer deutlicher klar, dass die Richtung der Mannschaft und meine Rolle im Team nicht übereinstimmen."

Wie wird die neue Mannschaft von Niners-Coach Rodrigo Pastore (52) aussehen? In einigen Tagen sollen weitere Neuzugänge vorgestellt werden. © Kristin Schmidt

Lansdowne kam mit seinen Leistungen im zweiten Jahr nicht an die aus dem ersten Niners-Jahr heran. Erst in den letzten Partien der BBL-Saison lieferte er überzeugende Auftritte an. Stand da schon fest, dass er einen Vereinswechsel anstreben würde?

Aus dem alten Niners-Team halten bislang nur Roman Bedime (23) und Jonas Richter (27) dem Verein die Treue. Große Hoffnungen bestehen bei Publikumsliebling Kevin Yebo (29). Der Center hatte nach seiner Rückkehr vom FC Bayern München nur bis Saisonende unterschrieben. An einer Vertragsverlängerung wird derzeit fleißig gearbeitet.

Als Niners-Neuzugänge wurden bisher Kostja Mushidi (26), der US-Amerikaner Ty Brewer (25) und Amadou Sow (26, Mali) präsentiert.

Weitere neue Spieler wollen die Chemnitzer in den kommenden Tagen vorstellen. Einer könnte Kaza Kajami-Keane (31) sein. Der Kanadier, einer der Europe-Cup-Helden von Istanbul, liebäugelt mit einer Rückkehr ins Pastore-Team.