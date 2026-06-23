Achter Neuzugang: Dieser US-Amerikaner kommt als Meister zu den Niners Chemnitz

Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz vermeldet Neuzugang Nummer acht! Nighael Ceaser (26), ein 2,03 Meter großer und 106 Kilogramm schwerer US-Amerikaner, wechselt vom rumänischen Meister U-BT Cluj-Napoca in die Mannschaft von Headcoach Rodrigo Pastore (53).

Nighael Ceaser (26, r.) wechselt zu den Chemnitzer Niners. © IMAGO / NurPhoto

"Ich habe mich für die Niners entschieden, weil ich nach meinen Gesprächen mit Rodrigo Pastore überzeugt bin, dass ich sehr gut in sein Spielsystem passe. Zudem haben schon viele Spieler in Chemnitz den nächsten Schritt gemacht. Und ich freue mich auf die großartigen Fans", erklärte Ceaser.

Er bringt mit seiner Emotionalität und enormer Einsatzfreude alles mit, um sich schnell in die Herzen der Zuschauer zu spielen.

Ceaser unterschrieb in Chemnitz einen Einjahresvertrag und soll die großen Positionen verstärken. Mit den Cluj-Napoca erreichte der 26-Jährige in der vergangenen Saison das Viertelfinale im ULEB EuroCup, in dem 2025/26 auch die Niners erstmals starten durften.

Zuvor ging der US-Boy für die beiden Champions-League-Teilnehmer Aleksandrovac (Bosnien-Herzegowina) und Nymburk (Tschechien) sowie Tampere (Finnland), Rockhampton (Australien) und die Texas State Universität (USA) auf Korbjagd.

Der aus Houston stammende Neuzugang wagte 2023 erstmals den Schritt über den Großen Teich und heuerte beim finnischen Erstligisten Pyrinto Tampere an.

Dort markierte Ceaser mit 14,1 Punkten und 11,5 Rebounds im Schnitt ebenso ein "Double-Double" wie während seines anschließenden Sommer-Engagements beim australischen Zweitligisten Rockhampton Rockets (25 Zähler, zehn Rebounds).