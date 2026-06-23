Achter Neuzugang: Dieser US-Amerikaner kommt als Meister zu den Niners Chemnitz
Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz vermeldet Neuzugang Nummer acht! Nighael Ceaser (26), ein 2,03 Meter großer und 106 Kilogramm schwerer US-Amerikaner, wechselt vom rumänischen Meister U-BT Cluj-Napoca in die Mannschaft von Headcoach Rodrigo Pastore (53).
"Ich habe mich für die Niners entschieden, weil ich nach meinen Gesprächen mit Rodrigo Pastore überzeugt bin, dass ich sehr gut in sein Spielsystem passe. Zudem haben schon viele Spieler in Chemnitz den nächsten Schritt gemacht. Und ich freue mich auf die großartigen Fans", erklärte Ceaser.
Er bringt mit seiner Emotionalität und enormer Einsatzfreude alles mit, um sich schnell in die Herzen der Zuschauer zu spielen.
Ceaser unterschrieb in Chemnitz einen Einjahresvertrag und soll die großen Positionen verstärken. Mit den Cluj-Napoca erreichte der 26-Jährige in der vergangenen Saison das Viertelfinale im ULEB EuroCup, in dem 2025/26 auch die Niners erstmals starten durften.
Zuvor ging der US-Boy für die beiden Champions-League-Teilnehmer Aleksandrovac (Bosnien-Herzegowina) und Nymburk (Tschechien) sowie Tampere (Finnland), Rockhampton (Australien) und die Texas State Universität (USA) auf Korbjagd.
Der aus Houston stammende Neuzugang wagte 2023 erstmals den Schritt über den Großen Teich und heuerte beim finnischen Erstligisten Pyrinto Tampere an.
Dort markierte Ceaser mit 14,1 Punkten und 11,5 Rebounds im Schnitt ebenso ein "Double-Double" wie während seines anschließenden Sommer-Engagements beim australischen Zweitligisten Rockhampton Rockets (25 Zähler, zehn Rebounds).
Effektive Trefferquote: Niners-Neuzugang zeigte beim rumänischen Meister gute Leistungen
Ceaser empfahl sich für höhere Aufgaben und wechselte zum tschechischen Topclub Nymburk. Mit den Elbstädtern errang Ceaser 2025 sowohl die nationale Meisterschaft als auch den Pokalsieg und erreichte das Champions-League-Viertelfinale.
Vor einem Jahr Sommer zog Ceaser zunächst nach Bosnien-Herzegowina zum Adria- und Champions-League-Teilnehmer Igokea Aleksandrovac, ehe ihn der rumänische Serienmeister U-BT Cluj-Napoca Ende November in den BKT EuroCup lotste.
Mit den Siebenbürgern gewann der zumeist als Center agierende Korbjäger nicht nur das nationale Double, sondern schaffte im EuroCup-Achtelfinale auch eine kleine Überraschung, als man sich auswärts beim vorherigen Chemnitzer Gruppengegner Podgorica mit 100:82 durchsetzte.
Auch im Viertelfinale schnupperte er mit den Rumänen an der Sensation und unterlag bei Bahcesehir Istanbul hauchdünn mit 72:75 (Double-Double von Ceaser mit zwölf Punkten und zehn Rebounds).
Für die Rumänen und zuvor Aleksandrovac absolvierte Ceaser im zurückliegenden Spieljahr 53 Partien und erwies sich in durchschnittlich 20 Minuten mit 8,3 Punkten und fast sechs Rebounds sowie Trefferquoten von 61,2 Prozent aus dem Feld und 70 Prozent von der Freiwurflinie als höchst effektiv.
Titelfoto: IMAGO / NurPhoto