Alba Berlin bleibt bei hitziger Atmosphäre cool und feiert Sieg bei den Niners Chemnitz

Chemnitz - Es hat wieder nicht gereicht zum Sieg gegen ein EuroLeague-Team! Nach den beiden Niederlagen gegen Bayern München mussten sich die Niners Chemnitz am Sonntagabend in heimischer Halle auch dem Team von Alba Berlin zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Der elffache Meister gewann nicht unverdient mit 84:79 (39:35)