Niners Chemnitz kassieren gegen Bayern München die erste Heimniederlage

Chemnitz - Die Niners Chemnitz verabschieden sich mit der ersten Heimniederlage der Saison aus der BBL-Hinrunde. Vor 5000 begeisterten Zuschauern lieferte der Tabellenführer am Sonntag in der heimischen Messe gegen den Zweiten Bayern München einen großen Kampf ab. Am Ende setzte sich das Star-Ensemble von der Isar mit 86:73 (38:44) durch.

Niners-Spieler Tylor Ongwae (l.) und Elias Harris (München) im Zweikampf. Die Chemnitzer konnten sich am Sonntagabend nicht durchsetzen. © imago/Fotostand

Die Chemnitzer mussten auf Spielmacher Kaza Kajami-Keane verzichten, der nach seiner Erkältung noch nicht wieder einsatzfähig war.



Die Gäste reisten ohne einen ihrer drei Weltmeister an. Isaac Bonga war in München geblieben. Er hatte sich am Donnerstagabend im EuroLeague-Spiel bei Alba Berlin am Sprunggelenk verletzt.

Etwas überraschend nicht im Kader stand Niklas Wimberg, der von 2019 bis 2022 für Chemnitz auf Korbjagd gegangen war.

Die Niners legten einen Traumstart aufs Parkett. Nach zwei Minuten führten sie 7:0, in der 5. Minute erstmals zweistellig (14:4).

Die Bayern fingen sich und kämpften sich dank des erfolgreichen Dreiers von Carsen Edwards zum Ende des ersten Viertels auf 23:25 heran.

Auch ins zweite Viertel startete die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore bärenstark. Wieder überrannten die Sachsen ihren Gegner mit einem 7:0-Lauf. Die Halle tobte, und Bayern zeigte Nerven. Jonas Richter stellte auf 44:34 (17.) - erneut war der Vorsprung zweistellig.