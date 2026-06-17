Beeindruckende Wurfquoten: Dieser US-Amerikaner verstärkt die Niners Chemnitz

Chemnitz - Die Niners Chemnitz verkünden den nächsten Neuzugang: Benjamin Forrest Burnham (24) kommt vom Zweitligisten Artland Dragons aus Quakenbrück.

Benjamin Forrest Burnham (24, r.), hier im Duell mit Adrian Breitlauch (32, Eisbären Bremerhaven), spielt künftig für die Niners Chemnitz. © IMAGO / Beautiful Sports

Der zwei Meter große und 100 Kilogramm schwere Forward avancierte in den vergangenen Monaten zum effektivsten ProA-Spieler seit Beginn der digitalen Datenerfassung.

"Er steht mit 24 Jahren erst am Beginn seiner Profikarriere und verfügt über enormes Entwicklungspotenzial", teilten die Niners am Mittwoch mit. Sie einigten sich mit dem US-Amerikaner auf einen Vertrag für die neue Spielzeit inklusive Option auf eine weitere Saison.

Vor der Sommerpause und der Heimreise in die USA hat sich Burnham bereits in Chemnitz umgeschaut, um einen ersten Eindruck seiner neuen Heimat zu gewinnen.

"Die Trainingsbedingungen sind großartig. Der Trainerstab bringt extrem viel Erfahrung mit. Die Stadt hat mir ebenso gefallen", betonte Burnham, der Anfang August endgültig aus seiner Heimat in South Carolina nach Sachsen übersiedeln wird.

In Quakenbrück schwang sich der bärtige Flügelspieler in der zurückliegenden Zweitliga-Saison zu absoluten Fabel-Leistungen auf. In 36 Partien, darunter die spannende Play-off-Serie gegen Bremerhaven mit seinem künftigen Chemnitzer Teamkameraden Jannis von Seckendorff, brachte es Burnham im Schnitt auf beeindruckende 20,3 Punkte und 9,8 Rebounds.

Noch atemberaubender waren seine Wurfquoten von fast 70 Prozent aus dem Zweierbereich sowie 44,7 Prozent von der Dreier- und ordentliche 70,8 Prozent von der Freiwurflinie.