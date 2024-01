Chemnitz Niners mit erster Niederlage im Europe Cup

Jonas Richter gehörte bei den Niners zu den Spielern, die zweistellig punkteten. Die Niederlage konnte aber auch er nicht verhindern. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore (51) verloren am Mittwoch ihr vorletztes Zwischenrundenspiel im Europe Cup bei Itelyum Varese mit 78:90 (37:45). Trotz der Niederlage ist den Sachsen der Gruppensieg in dieser Staffel der Zwischenrunde nicht mehr zu nehmen.

Den größten Anteil am Erfolg der Italiener hatten Davide Moretti (29), Sean Mc Dermott (20), Nico Mannion (14) und Gabe Brown (13). Für die Gäste punkteten DeAndre Landsdowne (18), Jonas Richter (14), Kevin Yebo (13) und Jeffery Garrett (11) zweistellig.



Die Chemnitzer konnten im Verlauf der Partie kein einziges Mal in Führung gehen. Bis zum 25:24 (12.) hielten die Gäste mit, gerieten aber wegen ihrer schwachen Dreierquote bis zur Pause mit acht Punkten in Rückstand. Von zehn Versuchen landete in den ersten beiden Vierteln kein einziger Versuch im Vareser Korb. Im letzten Viertel kämpften sich die Gäste noch einmal auf 67:68 (34.) heran. Aber mit einem 7:0-Lauf auf 75:67 (35.) klärten die Italiener endgültig die Fronten in dieser Begegnung.