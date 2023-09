"Das Team steht über allem!" Darum verzichtete Niners-Center Kevin Yebo auf die WM-Teilnahme

Kevin Yebo (27, h.) ist ein Kämpfer und war in der vergangenen Saison die Entdeckung im Team der Niners. © IMAGO/Heiko Becker

Der gebürtige Bonner kam vom Zweitligisten Bremerhaven, nahm unter Trainer Rodrigo Pastore (50) eine hervorragende Entwicklung und avancierte in der Bundesliga zum effektivsten deutschen Spieler.



Yebo bringt viel Energie aufs Parkett. Er überzeugt mit seinem Kampfgeist, ist Publikumsliebling bei den Chemnitzer Niners.

"Basketball ist nicht nur mein Job, sondern mein Leben", sagt der 27-Jährige, der ein klassischer Spätstarter ist. Erst mit 16 kam er durch ein Schnuppertraining an seiner Schule mit Basketball in Berührung.

Nie aufgeben, ackern bis zum Umfallen - das will Yebo auch in der am 27. September beim Meister Ulm beginnenden BBL-Saison. Seine Eindrücke vom neu formierten Team sind durchweg positiv: "Mehr Erfahrung, mehr Kommunikation als im letzten Jahr. Es macht enorm viel Spaß."

Über seine eigene Entwicklung will er keine großen Worte verlieren. "Über allem steht die Mannschaft. Wir wollen von Spiel zu Spiel besser werden. Ich persönlich habe mir vorgenommen, die Zahl der Fehler zu minimieren."

Mit etwas Wehmut verfolgte er in den vergangenen Tagen die Spiele der Basketball-WM. Yebo hatte auf einen Einsatz für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste (das ist das Heimatland seines Vaters) gehofft.