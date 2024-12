Das war knapp! Niners Chemnitz in der Champions League weiter dabei

Trainer Rodrigo Pastore erwartet mehr von seiner Mannschaft. © Andreas Gora/dpa

Dank des klaren Heimsieges zog der Europe-Cup-Sieger dennoch in die Zwischenrunde ein. Die wird ab dem 7./8. Januar nach dem Modus "Best of three" ausgetragen. Der Gegner wird am Mittwochabend ermittelt. Fest steht, dass die Sachsen auswärts starten werden.

103:75 hatten die Niners Mitte Oktober das Heimspiel gegen die Portugiesen gewonnen. Das 28-Punkte-Polster war komfortabel. Doch das Weiterkommen geriet zu Beginn der zweiten Halbzeit plötzlich in Gefahr.

Die Gastgeber, die in US-Amerikaner Trey Drechsel (34 Punkte, elf Rebounds) ihren überragenden Werfer hatten, waren gegen schwache Niners auf 51:34 (23.) enteilt.

Trainer Rodrigo Pastore nahm eine Auszeit und machte seine Jungs nochmal heiß. Auf dem Parkett stand fortan eine komplett andere Mannschaft. Aher Uguak stopfte krachend einen Dunk durch die Reuse.

Danach baute sich der Kanadier vor Drechsel auf und ließ seine Muskeln spielen. Das war der Weckruf! Jetzt fielen endlich auch die Dreier. Die ersten acht Versuche in Halbzeit eins hatten den Korb durchweg verfehlt.