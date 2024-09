Der erste Niners-Finne überzeugt! Nkamhoua startet in Chemnitz seine Profilaufbahn

Trainer Rodrigo Pastore (51) hofft, mit dem Powerforward ein ähnliches Juwel gefunden zu haben wie Aher Uguak (26, geht in sein drittes Jahr bei den Niners) oder Isiaha Mike (27).

Nkamhoua ist der erste Finne, der sich das Niners-Trikot überstreift. Nach fünf Jahren in den USA wechselte der 2,03 Meter große Korbjäger mit kamerunischen Wurzeln nach Chemnitz - seine erste Profistation.

Pastore schätzt an Nkamhoua die "Arbeiter- und Teammentalität sowie die Fähigkeit, mehrere Positionen verteidigen zu können. Olivier strahlt unterm gegnerischen Korb viel Gefahr aus und kann auch von draußen treffen."

Nkamhoua bestritt von 2019 bis 2024 für Tennessee und Michigan insgesamt 138 Pflichtspiele in der höchsten amerikanischen College-Liga. Beim Europe-Cup-Sieger will der finnische Nationalspieler den nächsten Schritt gehen und sich kontinuierlich verbessern.

"Die Niners arbeiten hart. Sie haben hohe Ziele und eine große Siegermentalität. Der Verein kann junge Spieler erfolgreich weiterentwickeln", betont Nkamhoua, der sich auf den BBL-Start in einer Woche beim Meister Bayern München freut.

Zuvor bestreitet das Pastore-Team am heutigen Freitag und am Sonntag gegen den polnischen Erstligisten Ostrow die finalen Testspiele - jeweils ohne Fans. Die sind am morgigen Samstag, 15 Uhr, zur offiziellen Teampräsentation im Feel Good Club herzlich eingeladen.