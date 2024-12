Derbyzeit! Stoppen die Niners Chemnitz gegen den MBC den freien Fall?

Chemnitz - Derbyzeit am Montagabend, 20 Uhr, in der mit 5000 Fans restlos ausverkauften Messe Chemnitz ! Die Niners empfangen den Mitteldeutschen BC.

Niners-Coach Rodrigo Pastore (52) hofft auf einen Sieg gegen den Mitteldeutschen BC. © Picture Point/Gabor Krieg

Achtmal standen sich beide Vereine in der Bundesliga gegenüber. Der Sieg ging stets an die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52). Die steckt aktuell in einer Krise, konnte von den fünf Pflichtspielen im Dezember kein einziges gewinnen.

Der MBC ist das Überraschungsteam der Saison. Die Weißenfelser fegten am Samstagabend Alba Berlin mit 94:76 aus der heimischen Stadthalle. Sie stehen in der Tabelle drei Plätze vor den Niners, die ihr Auswärtsspiel am Freitagabend in Bamberg unglücklich mit 80:81 verloren.

Bis fünf Sekunden vor dem Ende lag der Europe-Cup-Sieger vor 5499 Zuschauern vorn. In der Crunchtime vergab Aher Uguak (26) beim Stand von 80:78 für Chemnitz beide Freiwürfe. Im Gegenzug sorgte Bambergs Top-Scorer Noah Locke (25) - der US-Amerikaner ging mit 22 Punkten aus dem Spiel - mit einem And-One für die entscheidenden Punkte.

Trainer Pastore lobte nach der dritten BBL-Pleite in Folge den engagierten Auftritt seiner Jungs. "Ich bin stolz auf mein Team. Wir haben gut gekämpft und ein ordentliches Spiel gemacht", betonte der Argentinier: "Wir hatten unseren besten Freiwurfschützen an der Linie. Leider hat Aher beide verworfen, was wahrscheinlich in einhundert Fälle nur einmal passiert."