Dicke Überraschung vorm Fest: Niners verstärken sich mit Distanzschützen
Chemnitz - Dicke Überraschung vier Tage vor dem Weihnachtsfest: Die Niners Chemnitz haben einen neuen Korbjäger mit NBA-Erfahrung unter Vertrag genommen: Der Deutsch-Amerikaner Jordan Schakel (27) unterschrieb bis zum Ende der laufenden Saison bei den Sachsen.
Die hatten in der Basketball-Bundesliga zuletzt vier Niederlagen in Folge kassiert. Diese Negativserie will die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) am Samstagabend (20 Uhr) im Ostduell mit den Rostock Seawolves stoppen.
"Da Jordan auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, kann er gerade in der BBL unsere Kadertiefe entscheidend erweitern. Wir hoffen, dass er sich schnell akklimatisiert und unserem Team mit seinen Qualitäten noch mehr Variabilität verleiht", erklärte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.
Der 27 Jahre alte Schakel ging zuletzt für den belgischen Rekordmeister und Champions-League-Teilnehmer Filou Oostende auf Korbjagd. Mit 1,98 Meter Körpergröße und 93 Kilo "Kampfgewicht" ist er vor allem auf den Positionen des Small Forwards sowie Shooting Guards beheimatet und als sicherer Distanzschütze bekannt.
Seine Freigabe und Spielberechtigung trafen rechtzeitig am Freitag ein, weshalb der Neuzugang bereits gegen Rostock einsatzberechtigt wäre.
US-Boy konnte bereits zwei Trainingseinheiten bestreiten
Im bisherigen Saisonverlauf zeigte sich, dass die hohe Doppelbelastung aus Bundesliga und BKT EuroCup, gepaart mit zahlreichen Verletzungen während der letzten drei Monate, an den Kraftreserven des Chemnitzer Teams zehrte.
Nicht selten ging den Niners gegen Ende einer Partie die Luft aus und gerade in der BBL, wo höchstens sechs ausländische Akteure pro Spiel eingesetzt werden dürfen, musste Cheftrainer Rodrigo Pastore oft mit kurzer Rotation spielen.
Zu selten konnte man adäquat auf Formschwankungen, Foulbelastung oder "Missmatches" reagieren, weshalb Sachsens beste Korbjäger zuletzt Ausschau nach einem weiteren rotationstauglichen deutschen Spieler hielten.
Diesen hofft man nun in Schakel gefunden zu haben, der am Mittwochabend in Chemnitz eintraf und nach bestandenem Medizincheck immerhin schon zwei Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft bestreiten konnte.
Jordan Schakel zog es im Sommer erstmals in seiner Karriere nach Europa
Ursprünglich stammt Schakel aus Kalifornien und besitzt aufgrund der Herkunft seiner Familie seit zwei Jahren auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach einer erfolgreichen Highschoolzeit erhielt er 2017 ein Sportstipendium an der San Diego State Universität, mit der Schakel in den folgenden vier Jahren zweimal die Meisterschaft der Mountain West Conference gewann. In 121 NCAA-1-Pflichtpartien brachte er es für die "Aztecs" auf durchschnittlich 8.5 Punkte sowie 3.3 Rebounds und verwandelte 42.7 Prozent seiner Distanzversuche bei nahezu zwei erfolgreichen Dreiern pro Spiel.
Anschließend ging es für weitere vier Jahre in die G-League, wo er für die NBA-Farmteams Capital City Go-Go, Santa Cruz Warriors und Maine Celtics insgesamt 168 Matches bestritt, 2024 das Finale erreichte und sich mit durchschnittlich 11.9 Punkten sowie einer Dreierquote von 37.2 Prozent bei 2.3 Distanztreffern pro Partie erneut als guter Distanzschütze erwies. Während jener Zeit absolvierte Schakel auch sechs NBA-Kurzeinsätze für die Washington Wizards und erzielte dabei immerhin acht Zähler.
Im Sommer zog es den US-Boy dann erstmals in seiner Karriere nach Europa zum belgischen Traditionsclub Filou Oostende. Für die Flandern bestritt der 1,98-Meter-Mann bis November in nationaler Meisterschaft und Champions League 14 Pflichtspiele, wo er in durchschnittlich 18 Minuten Einsatzzeit 9.1 Punkte erzielte und 40.3 Prozent seiner Distanzwürfe verwandelte.
Titelfoto: IMAGO / Imagn Images