Dicke Überraschung vorm Fest: Niners verstärken sich mit Distanzschützen

Was für eine Überraschung: Die Niners verstärken sich mit Jordan Schakel. Der Deutsch-Amerikaner unterschrieb bis zum Ende der laufenden Saison bei den Sachsen.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Dicke Überraschung vier Tage vor dem Weihnachtsfest: Die Niners Chemnitz haben einen neuen Korbjäger mit NBA-Erfahrung unter Vertrag genommen: Der Deutsch-Amerikaner Jordan Schakel (27) unterschrieb bis zum Ende der laufenden Saison bei den Sachsen.

Jordan Schakel (27) spielt ab sofort bei den Niners Chemnitz. © IMAGO / Belga Die hatten in der Basketball-Bundesliga zuletzt vier Niederlagen in Folge kassiert. Diese Negativserie will die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) am Samstagabend (20 Uhr) im Ostduell mit den Rostock Seawolves stoppen. "Da Jordan auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, kann er gerade in der BBL unsere Kadertiefe entscheidend erweitern. Wir hoffen, dass er sich schnell akklimatisiert und unserem Team mit seinen Qualitäten noch mehr Variabilität verleiht", erklärte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold. Der 27 Jahre alte Schakel ging zuletzt für den belgischen Rekordmeister und Champions-League-Teilnehmer Filou Oostende auf Korbjagd. Mit 1,98 Meter Körpergröße und 93 Kilo "Kampfgewicht" ist er vor allem auf den Positionen des Small Forwards sowie Shooting Guards beheimatet und als sicherer Distanzschütze bekannt. Niners Chemnitz Vierte Pleite in Folge: Schockierter Niners-Trainer Pastore bittet Fans um Gnade Seine Freigabe und Spielberechtigung trafen rechtzeitig am Freitag ein, weshalb der Neuzugang bereits gegen Rostock einsatzberechtigt wäre.

US-Boy konnte bereits zwei Trainingseinheiten bestreiten

Niners-Coach Rodrigo Pastore (53) kann sich auf einen neuen Spieler freuen. © Picture Point/Gabor Krieg Im bisherigen Saisonverlauf zeigte sich, dass die hohe Doppelbelastung aus Bundesliga und BKT EuroCup, gepaart mit zahlreichen Verletzungen während der letzten drei Monate, an den Kraftreserven des Chemnitzer Teams zehrte. Nicht selten ging den Niners gegen Ende einer Partie die Luft aus und gerade in der BBL, wo höchstens sechs ausländische Akteure pro Spiel eingesetzt werden dürfen, musste Cheftrainer Rodrigo Pastore oft mit kurzer Rotation spielen. Zu selten konnte man adäquat auf Formschwankungen, Foulbelastung oder "Missmatches" reagieren, weshalb Sachsens beste Korbjäger zuletzt Ausschau nach einem weiteren rotationstauglichen deutschen Spieler hielten. Niners Chemnitz Nach harscher Kritik am Niners-Trainer: Wie empfangen die Fans Rückkehrer Lansdowne? Diesen hofft man nun in Schakel gefunden zu haben, der am Mittwochabend in Chemnitz eintraf und nach bestandenem Medizincheck immerhin schon zwei Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft bestreiten konnte.

Jordan Schakel zog es im Sommer erstmals in seiner Karriere nach Europa