Die Niners geben Gas: Knallharter Auftakt und neue Dienstfahrzeuge

Rodrigo Pastore (50) hat seine Männer gleich zum Auftakt im Training richtig rangenommen. © Kristin Schmidt

Seit acht Jahren ist der Argentinier bei den Niners. Die Entwicklung des Vereins, der erneut über 2000 Dauerkarten verkauft hat, geht seitdem stetig nach oben.

Pastore legt die Messlatte hoch. Er gilt als Perfektionist, strebt nach maximalem Erfolg. Sein neues Team war so früh komplett wie selten zuvor. Lediglich ein Kaderplatz ist noch frei. Derjenige, der diesen besetzen soll, trainiert schon mit: Nolan Adekunle.

Der 21-Jährige will nach Chemnitz. Die Frankfurt Skyliners, aus der Bundesliga abgestiegen, wollen den Junioren-Nationalspieler nicht ziehen lassen, pochen auf Vertragserfüllung. Ausgang offen.

Nach dem schweißtreibenden Auftakt ging es für die Niners ab ins Autohaus. Spieler und Trainerteam bekamen von den Mitarbeitern der Schneider Gruppe die Schlüssel für ihren Renault Austral mit Automatikgetriebe. Die Freude bei den Korbjägern war groß.

Die erste Tour mit den neuen Fahrzeugen führte direkt wieder in die Trainingshalle. "Wir haben drei Tage in Folge zwei Einheiten, am Donnerstag einen Tag frei. In diesem Rhythmus geht es weiter", verriet Kapitän Jonas Richter (26).