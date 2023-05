Der tiefe Fall von Niners-Talent Jason George: Doping-Sperre statt Play-off-Spiele und Nationalmannschaft

Jason George (21) droht nach seinem positiven Doping-Befund eine Sperre von bis zu vier Jahren. © IMAGO/Peter Kolb

Im Februar feierte der 21-Jährige sein Debüt in der Nationalmannschaft. Bei den Niners zeigte die Formkurve nach oben.



Das letzte Mal stand George am 24. April auf dem Parkett. Beim 81:68-Sieg in Göttingen jagte er drei Dreier durch die Reuse. Sechs Tage zuvor beim 102:86 in Bayreuth glänzte er mit einer perfekten Wurfquote aus dem Nahwurfbereich.

Lag es an den verbotenen Stimulanzien, die die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) bei einer routinemäßigen Trainingskontrolle fand? Die letzten drei Hauptrundenspiele der Niners hat George verpasst. Er wurde vom Verein Ende April suspendiert.

Der Anfangsverdacht gegen George hat sich bestätigt. Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz.

Die NADA wird nach Abschluss ihres Ergebnismanagementverfahrens einen Sanktionsbescheid ausstellen. Je nach Schwere und Umständen des Dopingverstoßes kann bereits bei einem Erstverstoß eine Vier-Jahres-Sperre verhängt werden.