Dritte Niederlage! Sind die Niners Chemnitz zu schwach für die Champions League?

Nach dem Seitenwechsel wehrten sich die Gastgeber. Bis zum Ende des dritten Abschnitts (67:67) blieb es ein Duell auf Augenhöhe. Dann zogen die Spanier erneut an und innerhalb von drei Minuten mit einem 12:0-Lauf weg.

Victor Bailey mit einem Dreier und William Christmas sorgten in den letzten 20 Sekunden der Partie für Ergebniskosmetik. Pastore: "Manresa war das bessere Team." Christmas rauschte mit 19 Punkten und neun Rebounds knapp am Double-Double vorbei. Bailey (13) und Olivier Nkamhoua (10) folgten als beste Niners-Werfer.

Für die Chemnitzer geht es am Samstag in der Bundesliga in Braunschweig weiter. Dort läuft es für das Pastore-Team deutlich besser als in der Champions League. Nach fünf Siegen in Folge stehen die Niners aktuell auf Platz drei.