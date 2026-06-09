Dritter Niners-Neuzugang: Ein Adelsgeschlecht und echter Zungenbrecher!

Chemnitz - Auf den Hallensprecher der Niners wartet in der neuen Saison ein echter Zungenbrecher! Neuzugang Jannis Alexander Götz Maria Freiherr von Seckendorff (23) - mehr Buchstaben im Namen hatte noch kein Korbjäger der Sachsen - spielt ab September für den Chemnitzer Basketball-Bundesligisten.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53). (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Der 23-Jährige kommt vom Zweitligisten Eisbären Bremerhaven, mit dem er vor anderthalb Wochen in den ProA-Play-offs denkbar knapp den Aufstieg in die BBL verpasste. Von Seckendorff, 2,04 Meter groß und 96 Kilogramm schwer, soll in der Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) die Position des Power Forwards besetzen. Er ist der dritte Niners-Neuzugang.

Mit dem Wechsel nach Chemnitz kommt der gebürtige Kölner der Heimat seines Großvaters, welcher ursprünglich aus Dresden stammt, ein gutes Stück näher.

"Vielleicht kann ich die Stadt mal besuchen. Am meisten freue ich mich aber auf die Heimspiele in der Messe Chemnitz. Die Fans sind weithin für ihre leidenschaftliche Unterstützung bekannt. Mein Bremerhavener Teamkollege Dominique Johnson hat mir auch sonst viel Gutes berichtet", verrät von Seckendorff.

Er musste nicht lange überlegen, als ihn die Niners-Offerte erreichte: "Ich hatte viele Gespräche mit Rodrigo Pastore und freue mich auf den Sprung in die BBL. Ich werde hart an mir arbeiten und möchte mich kontinuierlich verbessern. Mit Kampfgeist und Energie möchte ich die Fans mitreißen!"