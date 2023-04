"Einfach frustrierend!": Niners Chemnitz kassieren gegen Rostock die achte Pleite in Folge

Chemnitz - Die Niners Chemnitz taumeln weiter durch die Basketball-Bundesliga! Am Sonntag verloren sie ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Rostock Seawolves mit 69:71 (35:35). "Es ist einfach frustrierend", kommentierte Kapitän Jonas Richter die achte Niederlage in Folge.

Mitte des zweiten Viertels konnte sich das Team von Trainer Rodrigo Pastore erstmals absetzen (22:17). Der Vorsprung schmolz schnell wieder zusammen. Beide Teams marschierten beim Stand von 35:35 in die Kabine.

Die Rostocker hatten bis zu diesem Zeitpunkt bei elf Versuchen keinen einzigen Distanzwurf im Korb versenkt. Die Niners trafen dreimal vom Perimeter - bei 20 (!) Würfen. Da war viel Luft nach oben für die zweite Halbzeit!

Doch das Fehlwurf-Festival fand im dritten Viertel seine Fortsetzung. Einfachste und freie Würfe wurde unkonzentriert vergeben - hüben wie drüben. Rostock bekam die Nerven etwas besser in den Griff, schaffte einen 10:0-Lauf und führte nach 27 Minuten 50:43.

Jetzt schickte Pastore Routinier Clark trotz Oberschenkel-Probleme aufs Parkett. Die Gastgeber wurden etwas besser. Vor dem finalen Abschnitt waren sie beim Stand von 51:49 für die Seawolves in Schlagdistanz.

Mit fünf Punkten in Folge brachte Mindaugas Susinskas die Gastgeber dreieinhalb Minuten vor Ultimo erstmals wieder in Führung. Die Rostocker konterten innerhalb von 60 Sekunden mit einem 8:0-Run zum 70:63 (38.) und schipperten mit zwei Punkten zurück in den Ostseehafen.