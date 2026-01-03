Er ist der Mann der Stunde bei den Niners: Ein Kraftpaket aus Afrika sorgt für echte S(h)owtime

Chemnitz - 27 Punkte gegen Besiktas Istanbul, 21 gegen den MBC, 27 gegen Trier: Amadou Sow (27) ist der Mann der Stunde bei den Niners und ein Garant für den Höhenflug der Chemnitzer!

Mit einem Dunking sammelte Amadou Sow (27) die nächsten Punkte gegen Trier ein. © imago/Fotostand

In den ersten Wochen haderte der Neuzugang oft mit sich selbst. Jetzt marschiert das 2,06 Meter große schwere Kraftpaket vornweg.

Sow übernimmt Verantwortung. Er erkämpft entscheidende Rebounds und wichtige Punkte – S(h)owtime in Chemnitz!

Durchkämpfen, das Ziel nicht aus den Augen verlieren – das hat Sow früh gelernt. Vor zwei Jahren erlebte er ein extrem bitteres Neujahrsfest. Eine Kreuzbandverletzung setzte den Malier monatelang außer Gefecht.

Vor der Saison verpflichteten ihn die Niners vom französischen Erstligisten SIG Straßburg. Trainer Rodrigo Pastore war überzeugt von den Qualitäten des Korbjägers: "Amadou ist in seinem vierten Profijahr. Er ist ein starker Rebounder, vielseitig einsetzbar. Er kann uns an beiden Enden des Feldes helfen."