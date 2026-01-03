Er ist der Mann der Stunde bei den Niners: Ein Kraftpaket aus Afrika sorgt für echte S(h)owtime
Chemnitz - 27 Punkte gegen Besiktas Istanbul, 21 gegen den MBC, 27 gegen Trier: Amadou Sow (27) ist der Mann der Stunde bei den Niners und ein Garant für den Höhenflug der Chemnitzer!
In den ersten Wochen haderte der Neuzugang oft mit sich selbst. Jetzt marschiert das 2,06 Meter große schwere Kraftpaket vornweg.
Sow übernimmt Verantwortung. Er erkämpft entscheidende Rebounds und wichtige Punkte – S(h)owtime in Chemnitz!
Durchkämpfen, das Ziel nicht aus den Augen verlieren – das hat Sow früh gelernt. Vor zwei Jahren erlebte er ein extrem bitteres Neujahrsfest. Eine Kreuzbandverletzung setzte den Malier monatelang außer Gefecht.
Vor der Saison verpflichteten ihn die Niners vom französischen Erstligisten SIG Straßburg. Trainer Rodrigo Pastore war überzeugt von den Qualitäten des Korbjägers: "Amadou ist in seinem vierten Profijahr. Er ist ein starker Rebounder, vielseitig einsetzbar. Er kann uns an beiden Enden des Feldes helfen."
Mit 15 Jahren von Afrika nach Amerika
Sow wurde als Teenager in Afrika von Basketballscouts entdeckt. Bereits im Alter von 15 Jahren entschloss er sich, allein nach Amerika aufzubrechen. Während seine Familie in der Heimat blieb, erlernte er in den USA die englische Sprache.
Er machte erfolgreich seinen Highschool-Abschluss und nahm anschließend ein Stipendium der Universität von Kalifornien in Santa Barbara an. Im dortigen College-Team übernahm der athletische "Big Man" von Beginn an eine tragende Rolle.
Sow verließ Santa Barbara als drittbester Rebounder und sechstbester Scorer der Universitätsgeschichte und ging nach Europa. Es folgten Stationen beim französischen Erstligisten Blois, Olimpija Ljubljana und Straßburg.
Am Sonntagnachmittag will Sow der Erfolgsgeschichte der Niners das nächste Kapitel hinzufügen. Um 15 Uhr gastiert Rasta Vechta in der Messe Chemnitz. Ziel ist der sechste Sieg in Folge.
Titelfoto: IMAGO/Alexander Trienitz