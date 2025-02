Erneuter Tausch bei den Niners! Dieser Leistungsträger verlässt Chemnitz

Ein Nachfolger für William Christmas (28) ist bereits in Chemnitz angekommen. © imago/Fotostand

Für ihn rückt mit Damien Jefferson (27) ein neuer, ebenfalls sehr erfahrener US-Amerikaner in die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52).

Jefferson spielte bis Dezember des vergangenen Jahres beim türkischen Verein Pinar Karsiyaka. Nach dem obligatorischen Medizincheck soll er am Samstag das erste Mal mit seinem neuen Team trainieren.

Die BBL hat an diesem Wochenende Länderspielpause. Die kommende Aufgabe, die auf die Niners wartet, ist eine der schwersten: Am 2. März gastiert Meister Bayern München in der Messe Chemnitz.

Der Europe-Cup-Sieger von 2024 hatte Jefferson bereits im Sommer auf dem Radar. Gegen die finanzstarken türkischen Clubs besaßen die Niners keine Chancen. Karsiyaka schied in der Champions League frühzeitig aus. Jefferson war seitdem wieder auf dem Spielermarkt. Im zweiten Anlauf schlugen die Chemnitzer zu.