Fast 600 Pflichtspiele: Dieser US-Star kehrt nach vier Jahren zu den Niners zurück

Chemnitz - Die Niners Chemnitz verstärken sich mit einem Rückkehrer! Nach vier Jahren trägt Darion Atkins (33) wieder das Trikot des Basketball-Bundesligisten. Der US-Amerikaner, der bereits 2021/22 sehr erfolgreich für die "Orange Army" auflief, unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Anschließend versuchte er über NBA-Summerleague-Einsätze für San Antonio, Golden State, Phoenix und die New York Knicks sowie eine G-League-Saison bei deren Farmteam Westchester Fuß zu fassen, ehe Atkins 2016 erstmals über den großen Teich nach Israel zu Hapoel Holon wechselte.

Seine ersten Schritte im Männer-Basketball machte der bewegliche Innenspieler vor 15 Jahren an der renommierten Universität von Virginia in Amerikas höchster College-Liga NCAA-1.

Atkins spielte bis zum Ausbruch des Irankonfliktes für den israelischen Erstligisten Ironi Ramat Gan. Zuvor war der 33-Jährige in der Türkei, Italien, Spanien, Frankreich, der NBA-Summer- und G-League sowie der NCAA-1 auf Korbjagd. Er bringt es im Herrenbereich auf beeindruckende 584 Pflichtspieleinsätze.

"Als das Angebot der Niners eintraf, war ich sofort begeistert. Ich habe mich zusammen mit meiner Familie schnell entschieden, dass wir diese Chance wahrnehmen und nach Chemnitz zurückkehren wollen", erklärte der 2,03 Meter große und 102 Kilogramm schwere Center.

Darion Atkins freut sich, dass er nochmal zurückkehren darf. © Picture Point/Gabor Krieg

Seine nächsten Karrierestationen waren Straßburg in Frankreich, CB Teneriffa, die Brose Baskets Bamberg, ein Kurzauftritt bei AEK Athen und eine komplette Saison beim türkischen Erstligisten Fethiye.

2021 unterschrieb der verheiratete Vater zweier Kinder bei den Niners, für die er in 35 Pflichtpartien durchschnittlich 12,3 Punkte und 6,6 Rebounds auflegte.

Atkins hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Chemnitz erstmals in seiner Vereinsgeschichte die BBL-Play-offs und das Pokal-Final-Four erreichte.

Als Ende Februar dieses Jahres der Irankonflikt aufflammte, kehrten Atkins und seine Familie aus dem Nahen Osten in die USA zurück. Nun will der US-Star in Chemnitz einen neuen Anlauf nehmen und der Mannschaft vor allem mit seiner enormen Erfahrung helfen.

"Seit meiner ersten Zeit in Chemnitz habe ich die Niners stets im Auge behalten und mich riesig über die großartige Entwicklung und tollen Erfolge des Clubs gefreut. Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt noch einmal zurückkehren darf und freue mich darauf, einige bekannte Gesichter wiederzusehen. Es liegt viel Arbeit vor uns. Ich brenne darauf, dem Team mit meinem Einsatz und meiner Erfahrung zu helfen, unsere Ziele zu erreichen", betonte Atkins.

Er wird am ersten August-Wochenende mit seiner Ehefrau Brianna, Sohnemann Ira und Töchterchen Nuri in Chemnitz eintreffen. Bis dahin wollen die Niners, die erneut im ULEB EuroCup antreten werden, ihren Kader komplettieren. Geplant sind fünf weitere Neuverpflichtungen.