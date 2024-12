Gelingt den Niners heute die Trendwende gegen Bonn?

Chemnitz - Der Kampf um die Play-off-Plätze in der BBL ist so offen wie selten zuvor.

Ein gutes Omen? Im April gewannen die Niners ihr Heimspiel gegen Bonn 80:66. Kann Chemnitz Tylor Ongwae (l.) diesmal wieder reihenweise die Bälle den Baskets in den Korb legen? © imago/Fotostand

Zwei Kandidaten für die Top 6 der Liga treffen am heutigen Samstag (20 Uhr) in der Messe Chemnitz aufeinander: die Niners und die Telekom Baskets Bonn.

Vor Selbstvertrauen strotzen beide Mannschaften nicht. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) hat drei Pflichtspiele in Folge verloren - zwei in der Champions League.

Dort enttäuschten am Dienstagabend auch die Bonner. Sie schenkten nach einer desolaten ersten Halbzeit, die 19:50 an Athen ging, im direkten Vergleich den Sieg in der Gruppe E her. Am Ende gewann der gastgebende AEK 96:65 und sprang auf Platz eins.

Wie die Niners müssen auch die Telekom Baskets in die Play-ins, um sich für die Runde der besten 16 Teams zu qualifizieren.