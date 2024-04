Göttingen, Istanbul, Ludwigsburg: Kehren die Niners mit dem Cup nach Chemnitz zurück?

Chemnitz - Die Niners Chemnitz gehen am Samstag auf Reisen. Nach Chemnitz zurück kehren sie in einer Woche - mit dem FIBA Europe Cup im Gepäck?

Dreimal in Folge müssen die Niners auf ihre Fans verzichten - sie spielen in Göttingen, Istanbul und Ludwigsburg. Zurück nach Chemnitz kehren sie hoffentlich mit dem Europapokal. © imago/Fotostand

Am Montag hebt in Frankfurt/Main der Flieger Richtung Istanbul ab. In der dortigen Ülker Arena, gelegen auf der asiatischen Seite der Millionenmetropole, kämpft die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) am Mittwoch, 18 Uhr, um den ersten Pokal in der Vereinsgeschichte.



Nicht weniger wichtig ist die BBL, wo es in die entscheidende Phase der Hauptrunde geht. Am Sonntag in Göttingen, am 27. April in Ludwigsburg - zweimal muss die Pastore-Five auswärts ran.

Auch im Falle des Pokalsiegs - nach dem zweiten Finale werden die Korbjäger nicht nach Chemnitz zurückkehren, sondern über Stuttgart direkt nach Ludwigsburg reisen.

Körperlich und mental eine extreme Herausforderung. 47 Spiele (39 endeten erfolgreich) stecken bereits in den Knochen von Kapitän Jonas Richter & Co., die sich keine Atempause gönnen können.

Wie schwer ist es, den Schalter zwischen Bundesliga, wo die Niners auf Platz zwei stehen, und Europe Cup umzulegen? "Der Schalter bleibt einfach an. Wir drücken weiter aufs Gas, spielen unseren Basketball", betont Center Kevin Yebo (28).