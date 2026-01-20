Niners besiegen Titelanwärter: Großer Schritt Richtung Achtelfinale!

Chemnitz - Was war das für eine Energieleistung?! Die Niners haben zwei Tage nach dem 59:87-Debakel in der BBL gegen Bayern München eine ganz starke Reaktion gezeigt.

Kevin Yebo gehörte zu den besten Werfern des Spiels. © IMAGO / Alexander Trienitz

Im ULEB EuroCup besiegten die Chemnitzer am Dienstagabend in der heimischen Messe den Tabellenführer und Titelanwärter JL Bourg-en-Bresse aus Frankreich mit 88:82 (41:38).

Die personalgeschwächte Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore machte mit dem achten Sieg im 15. Gruppenspiel einen ganz großen Schritt Richtung Achtelfinale.

Nach John Newman, der noch mindestens vier Wochen fehlen wird, musste Trainer Pastore gegen Bourg auch auf Teamkapitän Kaza Kajami-Keane verzichten. Der Kanadier beklagte nicht zum ersten Mal in dieser Saison Oberschenkel-Probleme.

Das machte die Aufgabe gegen den Spitzenreiter nicht einfacher. Drei Punkte in vier Minuten - offensiv fanden die Chemnitzer schwer ins Spiel. Defensiv agierten sie stark.