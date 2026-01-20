Niners besiegen Titelanwärter: Großer Schritt Richtung Achtelfinale!
Chemnitz - Was war das für eine Energieleistung?! Die Niners haben zwei Tage nach dem 59:87-Debakel in der BBL gegen Bayern München eine ganz starke Reaktion gezeigt.
Im ULEB EuroCup besiegten die Chemnitzer am Dienstagabend in der heimischen Messe den Tabellenführer und Titelanwärter JL Bourg-en-Bresse aus Frankreich mit 88:82 (41:38).
Die personalgeschwächte Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore machte mit dem achten Sieg im 15. Gruppenspiel einen ganz großen Schritt Richtung Achtelfinale.
Nach John Newman, der noch mindestens vier Wochen fehlen wird, musste Trainer Pastore gegen Bourg auch auf Teamkapitän Kaza Kajami-Keane verzichten. Der Kanadier beklagte nicht zum ersten Mal in dieser Saison Oberschenkel-Probleme.
Das machte die Aufgabe gegen den Spitzenreiter nicht einfacher. Drei Punkte in vier Minuten - offensiv fanden die Chemnitzer schwer ins Spiel. Defensiv agierten sie stark.
Zuschauer erleben intensive Partie
Gegen Ende des ersten Viertels trafen sie auch. Nur der Dreier von Amadou Sow fiel einen Tick zu spät. So gingen die Niners mit einem denkbar knappen Rückstand (17:18) ins zweite Viertel. Das begannen sie mit einem 5:0-Lauf und beendeten sie mit einer 41:38-Halbzeitführung. 4000 Zuschauer erlebten auch nach dem Seitenwechsel eine spannende und intensiv geführte Partie.
Zwei Dreier von Corey Davis brachten nach reichlich drei Minuten die bis dahin höchste Niners-Führung im Spiel (53:44). Auch Kostja Mushidi traf aus der Distanz: 58:46 - in der 26. Minute lag das Pastore-Team erstmals zweistellig vorn.
Beim Stand von 67:57 ging es in die letzten zehn Minuten. Die bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Gäste verlangten dem Pastore-Team nochmals alles ab. Chemnitz verteidigte weiter stark, punktete kontinuierlich und brachte den knappen Sieg unter dem Jubel der Fans nach Hause.
Beste Niners-Werfer waren Corey Davis (19 Punkte), Amadou Sow (16) und Kevin Yebo (15), der nach seinem fünften Foul in den letzten vier Minuten nicht mehr dabei war.
Titelfoto: IMAGO / Alexander Trienitz