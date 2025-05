Heidelberg zerlegt Niners: Saisonaus mit ganz schwacher Leistung

Chemnitz/Heidelberg - Aus und vorbei! Die Niners Chemnitz haben den notwendigen Auswärtssieg verpasst und sich am Dienstagabend in Heidelberg mit einer ganz schwachen Leistung aus der Saison verabschiedet.

Alles in Kürze

Das Team von Trainer Rodrigo Pastore kam gut in den zweiten Abschnitt, holte sich mit einem 6:0-Lauf zum 32:30 (13.) die Führung. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit gingen erneut an die Hausherren. Sie hatten mit Michael Weathers den herausragenden Schützen. Der US-Amerikaner stellte mit seinen Punkten 15 und 16 auf 48:41.

Das erste Viertel ging mit 26:23 an die Heidelberger, die noch höher hätten führen können. Sie ließen sechs Freiwürfe liegen.

Die gastgebenden MLP Academics gewannen klar und deutlich 92:64 (48:41). Sie zogen mit dem dritten Erfolg in der Best-of-five-Serie verdient ins Halbfinale ein. Dort treffen die Neckarstädter auf Meister Bayern München.

Ryan Mikesell traf zum 55:44 - die erste zweistellige Führung (23.). Pastore forderte in der Auszeit mehr Mentalität von seinen Jungs: "Was macht ihr? Heidelberg will den Sieg mehr als wir!"

Seine Worte verpufften wirkungslos. Die Niners beendeten das schwache dritte Viertel mit mageren sieben Punkten. Heidelberg erhöhte mit dem Buzzer-Dreier von Mikesell auf 67:48.

Nach 30 Minuten war alles entschieden und das Aus der Chemnitzer besiegelt.

Bester Niners-Werfer war Kevin Yebo mit zwölf Punkten.