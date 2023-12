Heute in Chemnitzer Messe: Duell der Überraschungsteams!

"The Sky is the Limit" hing im Pokal gegen Ulm ein Banner in der Messe. Für die Niners scheint es in dieser Saison wirklich keine Grenzen zu geben. Sie streben gegen Heidelberg den zehnten Meisterschaftssieg in Folge an. © imago/Fotostand

Vier Spiele müssen die Chemnitzer in diesem Jahr noch bestreiten. Am heutigen Samstag, 20 Uhr, geht es los mit dem Heimspiel gegen Heidelberg.

Es folgen die Partien in Vechta (20. Dezember), daheim gegen Crailsheim (26. Dezember) und das Duell bei Alba Berlin (31. Dezember).



Läuft alles optimal, gehen die Korbjäger von Trainer Rodrigo Pastore (51) als Spitzenreiter ins neue Jahr. In der Messe stehen sich heute zwei Überraschungsteams gegenüber.

Die Heidelberger hatten nicht wenige Experten vor der Saison im oberen Tabellendrittel erwartet. Aktuell stehen sie mit nur zwei Siegen aus zehn Spielen auf dem vorletzten Platz.

Die Niners haben nach der Auftaktniederlage beim Meister Ulm alle BBL-Spiele gewonnen. Am heutigen Samstag peilen sie den 10. Sieg in Folge an.