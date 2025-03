Niners-Spieler Yebo ist absolut glücklich: Liebeserklärung an Chemnitz

Der Zeit beim FC Bayern München trauert er nicht hinterher: "Ich habe einfach erkannt, was ich vom Basketball und vom Leben will. Ich will Spaß haben, will meinem Herzen folgen. In Chemnitz bin ich aufgeblüht als Spieler, weil ich mit ganzem Herzen dabei war. Es war eine Herzensentscheidung, wieder hierherzukommen."