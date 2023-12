In letzter Sekunde: Niners gewinnen knapp gegen Rasta Vechta

Chemnitz - Wer am heutigen Mittwochabend seine Herztropfen nicht griffbereit hatte, war aufgeschmissen! Die Niners bauen ihre unfassbare Siegesserie mit einem atemberaubend spannenden 81:80 (39:40) bei Rasta Vechta aus und sind jetzt elf Ligaspiele in Folge ungeschlagen!

Niners-Spieler Kevin Yebo (M.) setzte sich am Mittwochabend knapp gegen Rasta Vechta durch. © IMAGO / Christian Becker

Ungewohntes Bild an der Seitenlinie der Niners: Chefcoach Rodrigo Pastore musste aufgrund einer Erkrankung daheim bleiben. In Vertretung hatte sein 'Co' Gjorgji Kochov das Sagen.

Und der fand in der ersten Halbzeit einige Male klare Worte, denn die "Orange Army" geriet nach 9:5-Führung 11:15 in Rückstand und kassierte im zweiten Viertel einen 0:7-Lauf, mit dem Rasta auf 32:25 davonzog.



Wo das Problem lag, analysierte Dominic Lockhart in der Halbzeitpause bei "Dyn": "Wir hatten unnötige Ballverluste und müssen beim Rebounding unter dem Korb unseren Großen helfen."

Dass der Abstand bis zum Pausentee bis auf einen Zähler zusammenschmolz, war vor allem der gut liegenden Dreierwürfe und einem stark aufspielenden DeAndre Lansdowne zu verdanken, der zu diesem Zeitpunkt mit 13 Punkten auch die Scorerwertung anführte.

Das Spiel zwischen den beiden offensiv ähnlich starken Kontrahenten würde allerdings in der Defensive gewonnen werden. Und da legten die Niners im dritten Viertel wieder die gewohnte Intensität an den Tag und gaben nur 17 Punkte ab, wobei sie selbst 22 Punkte holten. Führungswechsel vor dem letzten Abschnitt!

Doch Vechta ließ nicht locker und Xerius Williams, mit elf Punkten innerhalb von fünf Minuten, brachte die Hausherren ihrerseits wieder heran - 66:66 (33.)