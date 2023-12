"Jeder kämpft für jeden!" Lockhart lobt Teamgeist der Niners Chemnitz

Die Niners Chemnitz kämpfen an Silvester in der Mercedes-Benz-Arena gegen Alba Berlin um den nächsten Sieg.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - "Mal gucken, was in Berlin geht", meinte Niners-Routinier Dominic Lockhart (29) nach dem Heimsieg gegen Crailsheim (95:67) mit Blick auf den Silvestertag. Dann sind die Chemnitzer in der Hauptstadt zu Gast.

Dominic Lockhart (29, l.) hat eine schlüssige Erklärung für den Niners-Höhenflug. Der Routinier hebt den Teamgeist hervor. © IMAGO/Alexander Trienitz Nicht etwa bei der großen Neujahrsparty. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore (51) kämpft am Nachmittag in der Mercedes-Benz Arena gegen Alba Berlin um den nächsten Sieg. Es wäre der 13. in Folge.

"Wir freuen uns auf dieses Spiel. Man will sich immer mit den Besten messen. Und Alba gehört nun mal zu den besten Teams in Deutschland", betont Lockhart. In der Tabelle sind die Chemnitzer aktuell die Besten. Sie haben nur einmal, am 27. September beim Meister Ulm, verloren. Die Berliner, die drei Spiele weniger als die Niners bestritten haben, gingen schon dreimal als Verlierer vom Parkett. "Natürlich können wir stolz darauf sein, dass wir als Spitzenreiter ins neue Jahr gehen. Aber darauf legen wir keinen zu großen Wert. Wir wissen, dass es noch einige andere gute Mannschaften in der BBL gibt", bleibt Lockhart bescheiden. Er weiß: "Wir müssen in jedem Spiel den Schlüssel zum Erfolg finden. Das gelingt uns im Moment."