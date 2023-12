Kapitän Richter an der Schulter verletzt! Niners Chemnitz bezahlen Sprung an die Spitze teuer

Die Niners Chemnitz haben am Sonntag ihren 16. Sieg gefeiert. Doch beim Spiel in Oldenburg verletzte sich ausgerechnet Kapitän Jonas Richter an der Schulter.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Die Niners gehen als Spitzenreiter in die kurze Punktspielpause. Beim 79:58 (38:26) in Oldenburg feierten sie am Sonntagabend den 16. Sieg in Serie und profitierten von der überraschenden 89:107-Heimpleite der Ulmer gegen Rostock.

Niners-Kapitän Jonas Richter (26) verletzte sich beim Spiel in Oldenburg an der Schulter. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg Bitter: Kapitän Jonas Richter (26) prallte in der ersten Halbzeit bei einem Foul unter dem gegnerischen Korb auf das Parkett. Er verletzte sich an der Schulter und konnte nicht mehr weiterspielen. Eine ärztliche Untersuchung soll am Montag Klarheit über die Schwere seiner Verletzung und die mögliche Ausfallzeit bringen.

Ein Leistungsträger ist inzwischen wieder dabei: Dominic Lockhart (29). "Verteidigen geht immer", hatte er vor der Partie in Oldenburg gesagt. Lockhart musste nach einem Außenbandriss im Knie monatelang pausieren: "Konditionell bin ich noch nicht bei 100 Prozent. Aber ich versuche, der Mannschaft, so gut es geht, zu helfen." Das gelang Lockhart an seiner früheren Wirkungsstätte eindrucksvoll. Der 29-Jährige stand freilich nicht so im Fokus wie Teamkollege Wesley van Beck (27). Niners Chemnitz Niners Chemnitz klettern mit 16. Sieg in Folge auf Platz eins der BBL Der US-Amerikaner erwischte einmal mehr einen Sahnetag, traf sechs Mal aus der Distanz, glänzte mit 28 Punkten und acht Rebounds.

Niners mussten auf DeAndre Lansdowne verzichten