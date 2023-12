Niners Chemnitz klettern mit 16. Sieg in Folge auf Platz eins der BBL

Meister ratiopharm Ulm, der die Chemnitzer am 1. Spieltag besiegt hatte und vor diesem Spieltag punktgleich mit den Niners auf Platz eins stand, kassierte am Sonntagnachmittag eine überraschende 89:107-Heimniederlage gegen die Rostock Seawolves.

Trotz des kurzfristigen Ausfalls ihres Spielmachers DeAndre Landsdowne - der US-Amerikaner steht im Schnitt 31 Minuten auf dem Parkett - krallten sich die Sachsen am Sonntagabend beim 79:58 (38:26) in Oldenburg ihren neunten BBL-Saisonsieg.

In die zweite Hälfte starteten die Hausherren, für die es die vierte Niederlage in Folge war, mit drei Ballverlusten. Die Niners zogen auf 42:26 weg. Vor dem letzten Abschnitt lagen sie mit 13 Zählern vorn (58:45). Im vierten Viertel spulten sie ihr Pensum souverän runter. Das war ein Klassenunterschied!



Van Beck krönte seine überragende Leistung mit 28 Punkten (sechs Dreier) und acht Rebounds. Russel war mit 20 Zählern bester Oldenburger.

In Chemnitz freut man sich nun auf das kommende Pokal-Wochenende. Am 9. Dezember, 18.30 Uhr, gastiert Ulm in der Messe. Bereits am Mittwoch, 19 Uhr, tritt im Europe Cup das italienische Team von Itelyum Varese bei den Niners an.