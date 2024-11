Lansdowne überragend! Chemnitzer Niners feiern fünften Sieg in Folge

Klasse! Die Chemnitzer Niners gewannen am Sonntagabend gegen Oldenburg mit 87:78 (46:39). Es ist der fünfte Sieg in Folge.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Die Niners bleiben in der Erfolgsspur! Gegen Oldenburg feierten die Chemnitzer am Sonntag ihren fünften Bundesliga-Sieg in Folge. 87:78 (46:39) bezwangen sie die Gäste aus Niedersachsen.

Niners-Spieler Jeff Garrett zog mit den Chemnitzern an Oldenburg vorbei - die Niners feierten damit den fünften Sieg in Folge. © IMAGO / Fotostand Bei denen hatte die Woche mit einem echten Paukenschlag begonnen. Drei Siege aus den ersten sechs Bundesliga-Duellen waren den Vereins-Verantwortlichen zu wenig. Sie setzten Headcoach Pedro Calles vor die Tür und ersetzten den Spanier kurzerhand durch seinen Vorgänger: Mladen Drijencic. Der stand schon zwischen 2015 und 2022 an der Seitenlinie und feierte am Sonntag in der Messe sein Comeback. Allerdings musste Drijencic auf den besten Werfer verzichten. Point Guard Geno Crandall - der US-Amerikaner erzielte in den ersten sechs Partien im Schnitt starke 16,3 Punkte - musste nach einem Trainingsunfall verletzungsbedingt passen. Niners Chemnitz Vierter Sieg in Folge! Niners Chemnitz rehabilitieren sich nach Spanien-Debakel Im ersten Viertel steckten die Gäste den Crandall-Ausfall gut weg. 4721 Zuschauer erlebten ein packendes Duell auf Augenhöhe. Mit Beginn des zweiten Abschnitts zeigten die Niners, wer Herr im Hause ist. Mit einem 10:2-Lauf setzten sie sich innerhalb von 180 Sekunden auf 32:22 ab und hatten sich erstmals ein zweistelliges Polster erarbeitet. Phasenweise lief der Ball richtig gut durch die Reihen der Gastgeber, die in Olivier Nkamhoua ihren besten Werfer hatten. Der Finne stand zur Pause bei elf Zählern. Auch bei den Rebounds sprach das Verhältnis (20:10) deutlich für die Chemnitzer, die nach 20 Minuten 46:39 führten.

Niners-Spieler Lansdowne sorgt fast im Alleingang für die Entscheidung