LKA-Beamte durchsuchen Wohnung von Niners-Spieler Jason George

Jason George (21) ist zu einem Fall für die Staatsanwaltschaft geworden. © IMAGO/Alexander Trienitz

Wie die Bild berichtet, wurden im Beisein des jungen Basketball-Talents dessen Wohnung und Fahrzeug, welches die Niners jedem ihrer Spieler zur Verfügung stellen, durchsucht.

"Es kamen Beamte in unsere Geschäftsstelle. Von dort aus ging es in die Wohnung von Jason und in die Trainingshalle. Beides wurde durchsucht. Er musste auch selbst dabei sein", berichtete Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein sagte zur Bild: "Es kam auch ein Drogenspürhund zum Einsatz. Es wurden keine Drogen oder andere verdächtige Substanzen gefunden."

George soll angeblich Crystal Meth konsumiert haben, heißt es in dem Bericht. Erwischt wurde der 21-Jährige, der bis 2026 beim FC Bayern München unter Vertrag steht und seit Dezember an die Chemnitzer ausgeliehen war, bei einer routinemäßigen Kontrolle durch die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA).