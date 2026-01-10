London, Frankfurt, Ulm: Niners Chemnitz auf Reisen
Chemnitz/Frankfurt M. - Profi bei den Niners zu sein, heißt auch ab und an, das Heim für Tage zu verlassen. So wie in dieser Woche. Am Dienstag ging es zum EuroCup nach London, der nächste Stopp hieß Frankfurt, dort treten die Chemnitzer am Samstag um 18.30 in der BBL an.
Bevor es für die Körbewerfer am Mittwoch in die Copper-Box in den Olympiapark gegen die Lions ging, stand ein spektakuläres Teamevent an. Die Jungs schauten im London Stadium die Premier-League-Partie West Ham United gegen Nottingham Forest an, die Gäste gewannen 2:1. Ein gutes Omen für die Niners, die ihrerseits 24 Stunden später ebenfalls auswärts siegten – 78:70.
Von London ging es Donnerstag früh direkt mit dem Flieger nach Frankfurt, dort geht es gegen die Skyliners. Die Tage in der Main-Metropole nutzten die Chemnitzer für die Regeneration.
Sie müssen fit sein am Samstagabend. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe, beide haben sieben Siege auf ihrem Konto. Ein Erfolg wäre in Hinblick auf die Play-offs also Gold wert.
Die "Orange Army" kann ihrerseits mit dem Rückenwind von wettbewerbsübergreifend sieben Siegen aus den letzten neun Partien das Parkett betreten und obendrein auch wieder auf Amadou Sow (27) setzen.
Niners-Center mittlerweile wieder fit
Der Center hatte die letzten beiden Niners-Begegnungen verpasst, ist mittlerweile aber wieder fit und bereits in Frankfurt zum Team gestoßen.
"Gerade die Art des jüngsten Auswärtssiegs macht Mut für die bevorstehenden Aufgaben", so Coach Rodrigo Pastore (53).
"Wir haben dem personellen Engpass getrotzt und gezeigt, dass man auch dann Spiele gewinnen kann, wenn offensiv nicht alles perfekt läuft."
Die Reise geht für die Niners danach übrigens weiter. Am Mittwoch geht’s im EuroCup auswärts in Ulm weiter.
Das nächste Heimspiel ist erst am 18. Januar, dann kommt der deutsche Meister Bayern München.
Titelfoto: IMAGO/Action Plus