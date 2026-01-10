London, Frankfurt, Ulm: Niners Chemnitz auf Reisen

Chemnitz/Frankfurt M. - Profi bei den Niners zu sein, heißt auch ab und an, das Heim für Tage zu verlassen. So wie in dieser Woche. Am Dienstag ging es zum EuroCup nach London, der nächste Stopp hieß Frankfurt, dort treten die Chemnitzer am Samstag um 18.30 in der BBL an.

Teambuilding: Die Niners sahen am Dienstag in London die Premier-League-Partie West Ham United gegen Nottingham Forest. © IMAGO/Action Plus

Bevor es für die Körbewerfer am Mittwoch in die Copper-Box in den Olympiapark gegen die Lions ging, stand ein spektakuläres Teamevent an. Die Jungs schauten im London Stadium die Premier-League-Partie West Ham United gegen Nottingham Forest an, die Gäste gewannen 2:1. Ein gutes Omen für die Niners, die ihrerseits 24 Stunden später ebenfalls auswärts siegten – 78:70.

Von London ging es Donnerstag früh direkt mit dem Flieger nach Frankfurt, dort geht es gegen die Skyliners. Die Tage in der Main-Metropole nutzten die Chemnitzer für die Regeneration.

Sie müssen fit sein am Samstagabend. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe, beide haben sieben Siege auf ihrem Konto. Ein Erfolg wäre in Hinblick auf die Play-offs also Gold wert.

Die "Orange Army" kann ihrerseits mit dem Rückenwind von wettbewerbsübergreifend sieben Siegen aus den letzten neun Partien das Parkett betreten und obendrein auch wieder auf Amadou Sow (27) setzen.