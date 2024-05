Mehr Biss, mehr Herz, mehr Energie: Niners Chemnitz dominieren Alba Berlin!

Erfolgreichster Niners-Werfer war Yebo, der vier Dreier versenkte und letztlich auf 23 Punkte kam. Bei Alba stachen zwei Korbjäger heraus: Sterling Brown (24 Punkte, sechs Dreier) und Weltmeister Johannes Thiemann, der auf 23 Zähler kam.

"Wir haben stark gereboundet, phasenweise eine sehr gute Offense gespielt. Wir sind in die Zone gekommen, haben uns offene Würfe erarbeitet. Unsere 25 Assists stehen sinnbildlich für den Teambasketball, den wir schon die ganze Saison über spielen", lobte Trainer Pastore.

In der "Best-of-five"-Serie liegt seine Mannschaft vorn. Um Mitternacht ging es zurück nach Chemnitz. Am Freitag, 18.30 Uhr, steigt das zweite Duell in der Hauptstadt, dieses Mal in der Max-Schmeling-Halle. Gewinnt Chemnitz erneut, könnte bereits am Sonntag in der heimischen Messe der Einzug ins Finale klargemacht werden.

Doch an Sonntag denkt bei den Niners keiner. Pastore: "Wir haben jetzt zwei Tage Zeit, um uns auf Freitag vorzubereiten. Wir müssen ein paar Anpassungen machen, was die Verteidigung gegen Brown und Thiemann angeht."