Müde Niners verlieren knapp in Ludwigsburg! Trotzdem steigt am Sonntag die große Party

Ludwigsburg - Zweite Bundesliga-Niederlage in Folge für die Niners Chemnitz ! Drei Tage nach ihrem Triumph im FIBA Europe Cup waren die Akkus bei den Helden von Istanbul einen Tick zu schwach. Das nutzten die MHP Riesen Ludwigsburg und feierten am Samstagabend einen knappen 96:93 (51:44)-Heimsieg.

Bester Werfer war der Kanadier Aher Uguak (r.) mit 21 Punkten. © IMAGO/Eibner/Sandy Dinkelacker

Die Chemnitzer kamen gut aus den Startlöchern. Acht der ersten zehn Punkte gingen auf das Konto von Aher Uguak. Der Kanadier versenkte gleich mal zwei Dreier. Nach knapp acht Minuten brachte Jonas Richter die Gäste 20:12 in Front. Die höchste Führung in der ersten Halbzeit, die mit 24:21 an den Europe-Cup-Sieger ging.



Im zweiten Abschnitt unterliefen den Sachsen ungewohnt viele Fehler. Das bestraften die Ludwigsburger, die sich mit einem 9:0-Lauf zum 37:31 (15.) erstmals deutlich absetzen konnten.

Innerhalb von zwei Minuten glichen die Niners aus und mussten anschließend wieder abreißen lassen. Zur Pause lagen sie 44:51 zurück.

"Wir müssen den Triumph von Istanbul schnell vergessen. Das hier ist ein neues Spiel, ein anderer Wettbewerb. Wir müssen in der zweiten Halbzeit die Turnover minimieren, die Fastbreaks unterbinden, weniger Offensiv-Rebounds zulassen", betonte Niners-Co-Trainer Gjorgji Kochov im DYN-Halbzeit-Interview.