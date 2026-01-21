Nach Bayern-Debakel: Niners zeigen Charakter und träumen vom EuroCup-Achtelfinale

Chemnitz - "Wir haben Charakter gezeigt", erklärte Korbjäger Kostja Mushidi (27) von den Niners am Dienstagabend nach dem starken Heimspiel der Chemnitzer gegen EuroCup-Titelanwärter JL Bourg-en-Bresse. Am Ende stand ein verdientes 88:82 (41:38) auf der Anzeigetafel. Der achte Sieg für die Sachsen und ein großer Schritt Richtung Achtelfinale.

Die Niners bedankten sich nach dem Sieg gegen EuroCup-Titelanwärter JL Bourg-en-Bresse bei ihren Fans. © IMAGO / Alexander Trienitz

Die Chemnitzer lagen die komplette zweite Halbzeit vorn. Nach dem erfolgreichen Distanzwurf von Yordan Minchev (27) hatte sich das Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) im dritten Viertel ein 14-Punkte-Polster (64:50) herausgearbeitet. In der Crunchtime, in der 15-Punkte-Mann Kevin Yebo (29) nach dem fünften Foul draußen saß, kamen die Franzosen bis auf drei Zähler (85:82) heran.

Die Chemnitzer behielten in der spannenden Schlussphase die Nerven. Angeführt von Amadou Sow (27, 16 Punkte, acht Rebounds) und Corey Davis (28, 19 Punkte, sieben Assists) brachten sie in dem hart umkämpften Spiel den wichtigen Sieg unter Dach und Fach.

"Die hohe Heimniederlage am Sonntag gegen Bayern München war schwer zu verdauen. Doch wir sind wieder aufgestanden, haben uns aufgeopfert und unseren Fans etwas zurückgegeben. Eine tolle Teamleistung", freute sich Mushidi.