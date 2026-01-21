Nach Bayern-Debakel: Niners zeigen Charakter und träumen vom EuroCup-Achtelfinale
Chemnitz - "Wir haben Charakter gezeigt", erklärte Korbjäger Kostja Mushidi (27) von den Niners am Dienstagabend nach dem starken Heimspiel der Chemnitzer gegen EuroCup-Titelanwärter JL Bourg-en-Bresse. Am Ende stand ein verdientes 88:82 (41:38) auf der Anzeigetafel. Der achte Sieg für die Sachsen und ein großer Schritt Richtung Achtelfinale.
Die Chemnitzer lagen die komplette zweite Halbzeit vorn. Nach dem erfolgreichen Distanzwurf von Yordan Minchev (27) hatte sich das Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) im dritten Viertel ein 14-Punkte-Polster (64:50) herausgearbeitet. In der Crunchtime, in der 15-Punkte-Mann Kevin Yebo (29) nach dem fünften Foul draußen saß, kamen die Franzosen bis auf drei Zähler (85:82) heran.
Die Chemnitzer behielten in der spannenden Schlussphase die Nerven. Angeführt von Amadou Sow (27, 16 Punkte, acht Rebounds) und Corey Davis (28, 19 Punkte, sieben Assists) brachten sie in dem hart umkämpften Spiel den wichtigen Sieg unter Dach und Fach.
"Die hohe Heimniederlage am Sonntag gegen Bayern München war schwer zu verdauen. Doch wir sind wieder aufgestanden, haben uns aufgeopfert und unseren Fans etwas zurückgegeben. Eine tolle Teamleistung", freute sich Mushidi.
Niners müssen noch drei Spiele in der Gruppenphase bestreiten
Drei Spiele müssen die Niners in der Gruppenphase noch bestreiten, zweimal auswärts. Mindestens ein weiterer Sieg muss her, um das Achtelfinale zu erreichen.
Am 27. Januar geht's in die Hauptstadt Montenegros zum Topteam Podgorica, das Mitte November in Chemnitz 84:71 gewinnen konnte. Eine Woche später steigt in der heimischen Messe das letzte Heimspiel gegen Trento.
Mushidi: "Wir haben eine gute Ausgangsposition. Nach der Niederlage in Ulm war es wichtig, diesen Sieg gegen Bourge zu holen."
Titelfoto: IMAGO / Alexander Trienitz