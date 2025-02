Nach Lehrstunde für Niners-Neuzugang Gilyard: Läuft's heute schon besser?

So blieb es für den 1,75 großen US-Korbjäger, der vor einer Woche erstmals ins Ausland gewechselt ist, bei zwölf Minuten Einsatzzeit und sechs Punkten.

In der BBL bedeutet das: disqualifizierendes Foul. Gilyard musste den Innenraum der Messe Chemnitz verlassen. Der Pointguard schaute etwas ungläubig, als ihm diese Botschaft überbracht wurde. Das kannte er aus Amerika offenbar nicht.

"Es liegt einiges an Arbeit vor uns, auch bei der Integration von Jacob. Doch ich bin überzeugt, dass er uns bald schon helfen wird", betonte Pastore. Am Dienstag (18.30 Uhr) empfangen die Niners das Team aus Heidelberg. Dann folgt die Länderspielpause, bevor es am 2. März gegen Bayern München weitergeht.