Nach Saison-Aus für Uguak: Holen die Niners noch einen Neuen?

Vor dem Spiel gegen Heidelberg gab es eine schöne Choreografie. Die Fans hielten ein Foto von Aher Uguak (26) hoch. © imago/Fotostand

Der Kanadier, seit Sommer 2022 in Chemnitz, war in dieser Saison der beste und beständigste Korbjäger. "Wir sind seitdem als Team noch enger zusammengerückt", betonte Nicholas Tischler (24).

Der 72:65-Heimsieg gegen Heidelberg, eines der auswärtsstärksten Teams der Liga, hat dies eindrucksvoll gezeigt.



Erster Gratulant war Uguak, der einen Tag nach seiner erfolgreichen Knie-Operation beste Glückwünsche aus München an die Teamkollegen schickte. "Seit Mittwoch ist Aher wieder in Chemnitz. Seine Schwester ist ebenfalls da und wird ihn in den kommenden Tagen betreuen", erklärte Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch: "Alsbald wird Aher mit seiner Reha hier in Chemnitz beginnen."

Pattloch verriet, dass die Niners während der Länderspielpause den Spielermarkt im Auge behalten und prüfen, ob vielleicht doch noch ein sportlich wie finanziell passender Ersatz für Uguak verfügbar ist.