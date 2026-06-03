Nächste Woche fällt die Entscheidung: Dürfen die Niners Chemnitz erneut im EuroCup ran?

Chemnitz - 16 Siege, Platz zwölf nach der Hauptrunde, die Play-offs in der Basketball-Bundesliga verpasst: Haben die Niners Chemnitz die Teilnahme am europäischen Wettbewerb verspielt?

In der vergangenen Saison waren die Niners erstmals beim EuroCup dabei. Im Achtelfinale beim slowenischen Serienmeister Olimpija Ljubljana war für die Chemnitzer Endstation. © IMAGO/Alexander Trienitz

Aktuell hüllen sich die Verantwortlichen in Schweigen. Auf Neuzugänge warten die Fans (noch) vergeblich. Erste Namen will der Verein in dieser Woche präsentieren.

Dass ein Großteil der alten Mannschaft nicht mehr in Chemnitz auftauchen wird - auch dazu gibt es bislang kaum offizielle Mitteilungen.

Sicher ist: Anfang August startet Trainer Rodrigo Pastore (53) mit seinen Jungs in die Vorbereitung. Bis dahin wird auch geklärt sein, ob die Sachsen in der Saison 2026/27 erneut auf internationalem Parkett präsent sein werden.

Eine Teilnahme an der Basketball Champions League und am Europe Cup - beide Wettbewerbe werden von der FIBA organisiert - ist unwahrscheinlich.

Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch zu TAG24: "Darauf haben wir aufgrund unserer BBL-Platzierung kein sportliches Anwartschaftsrecht. Eine geringe Chance besteht trotzdem immer."