Nächste Woche fällt die Entscheidung: Dürfen die Niners Chemnitz erneut im EuroCup ran?
Chemnitz - 16 Siege, Platz zwölf nach der Hauptrunde, die Play-offs in der Basketball-Bundesliga verpasst: Haben die Niners Chemnitz die Teilnahme am europäischen Wettbewerb verspielt?
Aktuell hüllen sich die Verantwortlichen in Schweigen. Auf Neuzugänge warten die Fans (noch) vergeblich. Erste Namen will der Verein in dieser Woche präsentieren.
Dass ein Großteil der alten Mannschaft nicht mehr in Chemnitz auftauchen wird - auch dazu gibt es bislang kaum offizielle Mitteilungen.
Sicher ist: Anfang August startet Trainer Rodrigo Pastore (53) mit seinen Jungs in die Vorbereitung. Bis dahin wird auch geklärt sein, ob die Sachsen in der Saison 2026/27 erneut auf internationalem Parkett präsent sein werden.
Eine Teilnahme an der Basketball Champions League und am Europe Cup - beide Wettbewerbe werden von der FIBA organisiert - ist unwahrscheinlich.
Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch zu TAG24: "Darauf haben wir aufgrund unserer BBL-Platzierung kein sportliches Anwartschaftsrecht. Eine geringe Chance besteht trotzdem immer."
Teilnahme am EuroCup? Die Chancen für eine Niners-Teilnahme stehen nicht schlecht
In der abgelaufenen Saison spielte das Pastore-Team erstmals im mit zahlreichen Top-Vereinen besetzten ULEB EuroCup. Hierfür müssen sich die Vereine nicht zwingend sportlich qualifizieren, sondern einen Bewerbungsprozess durchlaufen.
Die Chemnitzer haben ihre Unterlagen längst eingereicht. Und die Chancen, zum zweiten Mal dabei zu sein, stehen nicht schlecht. Der zweithöchste europäische Wettbewerb soll erstmals von 20 auf 32 Mannschaften aufgestockt werden.
Zu 100 Prozent sicher ist das noch nicht. Eine Entscheidung darüber soll voraussichtlich Ende der kommenden Woche fallen.
Ein BBL-Team ist diesbezüglich vorgeprescht. Die Frankfurt Skyliners haben bereits eine Zusage für den EuroCup - und das sogar für drei Spielzeiten. Das teilten die Hessen am Dienstagabend auf ihrer Internetseite mit.
Sportlich waren Skyliners sogar schlechter als die Niners: zwölf Siege in 34 Spielen, Platz 15.
Titelfoto: IMAGO/Alexander Trienitz