Niners auf Reisen: Erst Leiden, dann Bonn

Chemnitz - Vor zwei Jahren spielte er mit Bremerhaven noch in der ProA. Jetzt ist er einer der besten Center der Liga: Kevin Yebo (27) von den Niners Chemnitz befindet sich in Topform!

Was Yebo auszeichnet: Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft, bleibt auf dem Teppich. Er punktet nicht nur zuverlässig, sondern ist auch in der Defensive ein harter Arbeiter.

Am Montag gingen die Niners auf Reisen. In den Niederlanden setzen sie am heutigen Mittwoch, 20 Uhr, die Gruppenspiele im FIBA Europe Cup fort. Gegner ist ZZ Leiden. Anschließend fährt das Team in die Geburtsstadt von Yebo. Am Freitagabend gastieren die Chemnitzer beim Vizemeister Telekom Baskets Bonn.