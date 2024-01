Niners bleiben an der Spitze! Chemnitzer gewinnen auch ohne Lansdowne

DeAndre Lansdowne (r.) verlor kurz vor Weihnachten seine Mutter und fehlte deswegen beim Heimspiel gegen Ludwigsburg. (Archivbild) © Stefan Puchner/dpa

Mit DeAndre Lansdowne fehlte bei den Gastgebern der Kopf der Mannschaft. Dass der 34-Jährige nicht auflaufen konnte, hatte einen traurigen Grund. Mutter Betty war kurz vor Weihnachten verstorben. Das gaben die Niners 30 Minuten vor Beginn des Heimspiels bekannt.

Landsdowne stellte sich trotz des persönlichen Schicksalsschlags in den Dienst der Mannschaft. Der Amerikaner lief am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Crailsheim (95:67) und am Silvestertag bei Alba Berlin (90:101) für die Niners auf und flog erst zu Beginn dieser Woche zur Beerdigung seiner Mutter in die USA.

Passen musste gegen die MHP Riesen auch Ousman Krubally, der einen Muskelfaserriss beklagt. Top-Scorer Wesley van Beck war ebenfalls gesundheitlich angeschlagen und stand nicht in der Starting Five.

Mit Lansdowne und Van Beck fehlten zwei Spielmacher. Entsprechend zäh war der Beginn. Ludwigsburg tat sich ebenfalls schwer. Nach fünf Minuten (6:6) waren auf beiden Seiten erst zwei Dreierwürfe gefallen. Die Wurfquoten wurden bis Ende des ersten Viertels nicht besser. Ludwigsburg lag knapp vorn (16:14).