Niners-Boss Herhold versichert: "Bei uns gab es keine Trainer-Diskussion!"
Chemnitz - Die Niners haben nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge den Befreiungsschlag geschafft. Am 5. EuroCup-Spieltag bezwangen die Chemnitzer vor 3300 Zuschauern ratiopharm Ulm mit 89:78 (48:35).
Überragende Korbjäger in der "Orange Army": Kevin Yebo (29) mit 25 Punkten und neun Rebounds sowie Spielmacher Corey Davis Jr. (28), der auf 23 Zähler und sechs Assists kam.
"Fokus, Mentalität, Wille - das alles war da. Das ist das Fundament, um erfolgreichen Basketball spielen zu können", meinte Yebo, der mit den Sachsen den zweiten Sieg im ULEB EuroCup feierte.
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht und großer Erleichterung lief am Mittwochabend auch Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold durch die Messe Chemnitz.
"Es war wie in den vergangenen Wochen ein Wechselbad der Gefühle. In der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff. Dann kommt mit dem dritten Viertel der Flashback. Wie in den letzten Spielen flutscht uns alles wie ein Aal aus der Hand. Aber die Reaktion der Mannschaft, mit so einem Lauf zurückzukommen und den Sieg zu holen - das macht mich total happy", so Herhold.
Niners-Boss Herhold: "Die Energie ist nicht auf Abruf in jedem Spiel da"
Er versicherte, dass es nach der Pleitenserie bei den Niners keine Trainer-Diskussion gab. "Wir haben keine Unruhe, auch intern nicht, wie wir arbeiten. Aber das gehört halt zum Geschäft dazu. Das ist auch die gestiegene Erwartungshaltung in Chemnitz. Wir im Verein wissen, das alles gut einzuordnen. Wir spielen im zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Wir spielen zum Teil dreimal die Woche. Wir hatten fünf verletzte Spieler. Das steckt das Team nicht einfach so weg", betonte der Niners-Boss im MDR.
"Wir brauchen für unser Spiel ein hohes Energie-Level. Die Energie ist nicht auf Abruf in jedem Spiel da. Das sind keine Maschinen."
Die hohe Taktung der Spiele geht weiter. Am Samstag kommen die Löwen aus Braunschweig in die Messe Chemnitz (Beginn 20 Uhr). Die Niedersachsen starteten holprig in die Saison, konnten zuletzt aber vier ihrer fünf Pflichtspiele gewinnen. Yebo & Co. brauchen erneut viel Energie.
Im EuroCup gehts am Dienstagabend zum französischen Erstligisten JL Bourg-en-Bresse.
