Niners-Boss Herhold versichert: "Bei uns gab es keine Trainer-Diskussion!"

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold sprach in den vergangenen Wochen von einem Wechselbad der Gefühle. © IMAGO / Alexander Trienitz

Überragende Korbjäger in der "Orange Army": Kevin Yebo (29) mit 25 Punkten und neun Rebounds sowie Spielmacher Corey Davis Jr. (28), der auf 23 Zähler und sechs Assists kam.

"Fokus, Mentalität, Wille - das alles war da. Das ist das Fundament, um erfolgreichen Basketball spielen zu können", meinte Yebo, der mit den Sachsen den zweiten Sieg im ULEB EuroCup feierte.

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht und großer Erleichterung lief am Mittwochabend auch Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold durch die Messe Chemnitz.

"Es war wie in den vergangenen Wochen ein Wechselbad der Gefühle. In der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff. Dann kommt mit dem dritten Viertel der Flashback. Wie in den letzten Spielen flutscht uns alles wie ein Aal aus der Hand. Aber die Reaktion der Mannschaft, mit so einem Lauf zurückzukommen und den Sieg zu holen - das macht mich total happy", so Herhold.