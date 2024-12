Niners-Center Edigin freut sich auf Rückkehr nach Ludwigsburg: "Brauchen noch mehr Kreativität!"

Eddy Edigin (29, l.) kehrt am Sonntag nach Ludwigsburg zurück. Nach zwei Jahren bei den Riesen wechselte er im Sommer zu den Niners. © IMAGO/Nachtigall

Es läuft nicht rund - das trifft auch auf Eddy Edigin (29) zu. Der bullige 2,03-Meter-Center wurde als Stammspieler verpflichtet.

In der BBL steht aktuell ein Schnitt von elf Minuten Einsatzzeit und fünf Punkte pro Spiel in der Statistik. Das ist nicht das, was die Verantwortlichen um Headcoach Rodrigo Pastore (52) vom 29-Jährigen erwartet haben.

"Es ist harte Arbeit. Es läuft noch nicht so, wie wir das alle wollen. Aber ich glaube fest an unsere Mannschaft", betont Edigin. Vielleicht platzt der Knoten bei ihm am Sonntag (16.30 Uhr) in Ludwigsburg.

Jenem Ort, mit dem Edigin durchweg gute Erinnerungen verbindet: "Ich hatte bis zum Sommer zwei sehr schöne Jahre dort, habe mich zum etablierten Bundesliga-Spieler entwickelt, viele tolle Leute kennengelernt und freue mich auf die Rückkehr."

Die Gastgeber und die Niners trennen in der Tabelle lediglich ein Sieg. Edigin sieht dennoch gute Chancen auf weitere zwei Punkte für das Pastore-Team: "Wir müssen auf unsere Stärken vertrauen, mit einer hohen Intensität ins Spiel gehen."