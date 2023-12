Niners-Center Yebo: "Wir verlieren unsere Ziele nicht aus den Augen!"

Niners-Center Kevin Yebo (27, l.) lässt sich von der Niederlage gegen Ulm nicht umwerfen. © imago/Fotostand

Im FIBA Europe Cup gewannen die Chemnitzer alle sieben Spiele. In der BBL ging die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) neunmal in Folge als Gewinner vom Parkett und steht nach zehn Spieltagen auf Platz eins.

"Wir waren nach der Heimniederlage gegen Ulm alle niedergeschlagen und traurig. Doch das wirft uns nicht um. Jetzt gehen neue Challenges los", powerte Center Kevin Yebo (27), gegen Ulm mit 23 Punkten bester Werfer auf dem Parkett.

Bereits am Montag brachen die Niners zu ihrer Reise nach Rumänien auf. Sie legten eine Übernachtung in München ein. Nach einer Trainingseinheit stieg das Team am Dienstag in den Flieger.

In Oradea kommt es am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr zum Duell zweier Mannschaften, die siegreich in die zweite Gruppenphase gestartet sind. Die Pastore-Five deklassierte das italienische Team aus Varese (109:85). Yebo ragte in dieser Partie mit 27 Punkten in knapp 17 Minuten Spielzeit heraus.

Oradea hatte beim 82:77 im holländischen Leiden mit dem Litauer Donatas Tarolis (29, 23 Punkte) seinen überragenden Werfer.