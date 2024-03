Niners Chemnitz deklassieren Saragossa und stehen im Halbfinale

Chemnitz - Die Niners Chemnitz stehen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs!

Im ersten Viertel konnten die Gäste aus Saragossa noch mithalten. © IMAGO / Fotostand

Dem souveränen Auftritt bei Casademont Saragossa, der vor einer Woche mit 98:64 an die Sachsen ging, folgte am Mittwochabend in der heimischen Messehalle ein 102:86 (44:38)-Sieg.

Der Gegner in der Vorschlussrunde des FIBA Europe Cups, die am 27. März und 3. April ausgetragen wird, wird im Duell zwischen Bilbao Basket und Legia Warschau ermittelt. Das Spiel begann eine Stunde später als das in Chemnitz.

Die Gäste aus Saragossa konnten am Mittwochabend nur im ersten Viertel mithalten, das 18:18 endete. Dann drehten die Gastgeber auf.

Allen voran der Kanadier Aher Uguak, der einen Dreier nach dem anderen versenkte und mit seinem fünften erfolgreichen Distanzwurf in der 17. Minute für die höchste Niners-Führung in der ersten Halbzeit sorgte (40:26).