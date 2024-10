Niners Chemnitz fegen Vechta aus der Halle und feiern ersten Sieg!

Chemnitz - Nach zwei Pleiten in der BBL und einer Niederlage in der Champions League feiern die Niners Chemnitz endlich den ersten Saisonsieg. Mit einer eindrucksvollen Leistung bezwang die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Sonntag in der heimischen Messe Rasta Vechta mit 88:77 (44:34).